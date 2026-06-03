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Александра Урсуляк. Хорошие песни
Киноафиша Александра Урсуляк. Хорошие песни

Александра Урсуляк. Хорошие песни

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный стендап-концерт "Хорошие песни" с Александрой Урсуляк

В Воронежском концертном зале пройдет спектакль-концерт "Хорошие песни", в котором известная актриса театра и кино Александра Урсуляк представит золотые хиты 60-х, 70-х и 80-х годов. В эпоху бесконечного контента так важно найти что-то настоящее. Пришло время хороших песен — мелодий, проверенных временем и знакомых каждому, тех, что согревают душу и пробуждают теплые воспоминания.

"Хорошие песни" — это вечер света, уюта и искренних эмоций. Зрители услышат хиты, ставшие символами любви, надежды и мечты. Музыка таких композиторов, как Баснер, Таривердиев, Долматовский, Паулс и Кандар, будет исполнена в сопровождении живого джаз-бенда, создавая атмосферу настоящего музыкального праздника.

Простая, но элегантная подача, стильный звук и живой голос создат ту самую атмосферу, которая вдохновляет петь вместе. Этот вечер станет идеальным подарком как для себя, так и для близких.

Давайте насладимся летом по-настоящему — с хорошими песнями!

Команда проекта

  • Режиссёр: Алексей Золотовицкий
  • Сценограф и художник по свету: Нарек Туманян
  • Дизайн костюма: Светлана Тегин
  • Музыкальный руководитель: Акоп Хачарян
  • Продюсер: Линар Шарипов

Купить билет на концерт Александра Урсуляк. Хорошие песни

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В других городах
Октябрь
7 октября среда
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 1400 ₽

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