Александра Урсуляк. Хорошие песни

Музыкальный стендап-концерт "Хорошие песни" с Александрой Урсуляк

В Воронежском концертном зале пройдет спектакль-концерт "Хорошие песни", в котором известная актриса театра и кино Александра Урсуляк представит золотые хиты 60-х, 70-х и 80-х годов. В эпоху бесконечного контента так важно найти что-то настоящее. Пришло время хороших песен — мелодий, проверенных временем и знакомых каждому, тех, что согревают душу и пробуждают теплые воспоминания.

"Хорошие песни" — это вечер света, уюта и искренних эмоций. Зрители услышат хиты, ставшие символами любви, надежды и мечты. Музыка таких композиторов, как Баснер, Таривердиев, Долматовский, Паулс и Кандар, будет исполнена в сопровождении живого джаз-бенда, создавая атмосферу настоящего музыкального праздника.

Простая, но элегантная подача, стильный звук и живой голос создат ту самую атмосферу, которая вдохновляет петь вместе. Этот вечер станет идеальным подарком как для себя, так и для близких.

Давайте насладимся летом по-настоящему — с хорошими песнями!

Команда проекта