Александра Урсуляк `Хорошие песни`
Александра Урсуляк `Хорошие песни`

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный праздник с Александрой Урсуляк в «Балтийском доме»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» с гордостью представляет спектакль-концерт с участием известной актрисы театра и кино Александры Урсуляк. Спектакль носит название «Хорошие песни» и обещает стать настоящим событием для любителей музыки и театра.

Золотые хиты советской эпохи

В программе звучат золотые хиты 60-х, 70-х и 80-х годов, которые давно стали символами любви, надежды и мечты. Музыка таких композиторов, как Баснер, Таривердиев, Долматовский, Паулс и Кандер, будет исполнена в сопровождении живого джаз-бэнда. Это создаст уникальную атмосферу музыкального праздника на сцене.

Очарование и эмоции

Спектакль — это не просто концерт, а искренний обмен эмоциями. «Сильный голос, красивый репертуар и истории из личной жизни и карьеры Александры Урсуляк создают атмосферу очарования и экстаза», — отмечает пресса. Зрители смогут наслаждаться этим музыкальным путешествием в течение полутора часов и окунуться в воспоминания о лучших моментах советского кинематографа.

«Хорошие песни» — это идеальное предложение для поклонников классической музыки и всех, кто ценит качество живого исполнения.

Александра Урсуляк
Март
2 марта понедельник
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽

