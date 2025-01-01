Меню
Александра Пахмутова. Концерт в день рождения
Билеты от 4800₽
Киноафиша Александра Пахмутова. Концерт в день рождения

Александра Пахмутова. Концерт в день рождения

12+
Возраст 12+
Билеты от 4800₽

О концерте/спектакле

Концерт в честь Александры Пахмутовой

Уважаемые ценители театрального искусства! Мы приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. В связи с повышенными мерами безопасности настоятельно рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей, вызванных тщательным досмотром посетителей.

Технические моменты посещения

Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец начнется за 1 час 45 минут до начала мероприятия. Обратите внимание на то, что досмотр осуществляется сотрудниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне, что может занять некоторое время.

О концерте

9 ноября 2025 года состоится концерт, посвященный 96-летию выдающегося композитора Александры Пахмутовой. Это событие станет прекрасной возможностью услышать лучшие произведения, созданные мастером за годы ее творческой деятельности.

Интересные факты

Александра Пахмутова — одна из самых значительных фигур русской музыки. Ее музыка известна не только в России, но и за пределами страны. Многие её песни стали настоящими хитами и остаются в сердцах людей на протяжении многих лет.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Рекомендуем заранее приобрести билеты и запланировать своё время, чтобы с комфортом насладиться концертом.

Ноябрь
9 ноября воскресенье
18:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 4800 ₽

