Мастер-класс Александра Зорина «Русская старина» в Москве

Демонстрационный мастер-класс известного художника Александра Зорина «Русская старина» проходит в рамках культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки «Современный русский импрессионизм 2025». Зорин работает преимущественно в технике масляной пастели, превращая её в мощный инструмент самовыражения.

Выразительность и динамика

Работы Александра отличаются тонким колоритом, внутренней музыкальностью и динамикой. Неудивительно, что многие произведения были созданы под вдохновение концертов Рахманинова. Художник рисует под классическую музыку с такой страстью, что «с него пот капает» — каждое движение наполнено эмоциональным драйвом.

Что ждёт участников

Участники мастер-класса смогут:

изучить техники нанесения масляной пастели по слоям;

создавать глубину, атмосферу и текстуру в своих работах;

практиковать сюжетно-музыкальное рисование под классическую музыку, что поможет им прочувствовать ритм и настроение в каждой композиции.

Почему стоит посетить это событие

Для художников это не просто урок — это живая интерпретация музыки в визуальном искусстве. Участники получат эмоциональный опыт и уникальные техники, которые могут обогатить их собственный художественный путь. А зрители смогут увидеть, как пейзаж предстаёт через призму классической музыки и страсти мастера.

Путешествующий мастер

Александр Зорин специально приезжает из Смоленска, чтобы поделиться с аудиторией галереи Багратуни своим авторским подходом. Его мастер-классы проходят в гастрольном формате, что делает каждое событие уникальным.

О художнике

Александр Зорин родился в 1983 году в Смоленске и окончил художественно-графический факультет Смоленского государственного педагогического института. Являясь членом Союза художников России, он активно участвует в областных, всероссийских и международных выставках.

Его работы находятся в музеях и частных коллекциях, и среди любимых мотивов художника — деревенский пейзаж. Зорин считается одним из самых интересных молодых художников Смоленска. Присоединяйтесь к его мастер-классу и погрузитесь в мир искусства и музыки!