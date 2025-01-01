Демонстрационный мастер-класс известного художника Александра Зорина «Русская старина» проходит в рамках культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки «Современный русский импрессионизм 2025». Зорин работает преимущественно в технике масляной пастели, превращая её в мощный инструмент самовыражения.
Работы Александра отличаются тонким колоритом, внутренней музыкальностью и динамикой. Неудивительно, что многие произведения были созданы под вдохновение концертов Рахманинова. Художник рисует под классическую музыку с такой страстью, что «с него пот капает» — каждое движение наполнено эмоциональным драйвом.
Участники мастер-класса смогут:
Для художников это не просто урок — это живая интерпретация музыки в визуальном искусстве. Участники получат эмоциональный опыт и уникальные техники, которые могут обогатить их собственный художественный путь. А зрители смогут увидеть, как пейзаж предстаёт через призму классической музыки и страсти мастера.
Александр Зорин специально приезжает из Смоленска, чтобы поделиться с аудиторией галереи Багратуни своим авторским подходом. Его мастер-классы проходят в гастрольном формате, что делает каждое событие уникальным.
Александр Зорин родился в 1983 году в Смоленске и окончил художественно-графический факультет Смоленского государственного педагогического института. Являясь членом Союза художников России, он активно участвует в областных, всероссийских и международных выставках.
Его работы находятся в музеях и частных коллекциях, и среди любимых мотивов художника — деревенский пейзаж. Зорин считается одним из самых интересных молодых художников Смоленска. Присоединяйтесь к его мастер-классу и погрузитесь в мир искусства и музыки!