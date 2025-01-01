Моноспектакль о творчестве Александра Вертинского

В нашем мире, полном суеты и забот, порой не хватает тепла и любви. Моноспектакль Михаила Присмотрова приглашает вас погрузиться в мир, наполненный звуками, запахами и чувствами, которые дарит творчество Александра Вертинского. Это уникальная возможность увидеть жизнь, смерть и любовь через призму его песен и размышлений.

О спектакле

Моноспектакль «Александр Вертинский. Пей, моя девочка» посвящен великому автору-исполнителю, чье творчество оставило неизгладимый след в истории музыки. Михаил Присмотров предлагает зрителям уникальный взгляд на жизнь и творчество Вертинского, погружая их в атмосферу его воспоминаний о женщинах и любви.

Музыкальная программа

В программе представлены такие известные произведения, как:

«Черный карлик»

«Кокаинетка»

«Пей, моя девочка»

«Бразильский крейсер»

«Пикколо-Бамбино»

«Испано-Суиза»

и многие другие.

Зачем посетить?

Этот спектакль — не просто концерт, а глубокое погружение в мир эмоций и чувств, который способен тронуть даже самых закоренелых скептиков. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!