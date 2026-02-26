Оповещения от Киноафиши
Александр Устюгов с песнями Владимира Высоцкого
Александр Устюгов с песнями Владимира Высоцкого

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт Александра Устюгова с оркестром

В клубе Jagger состоится уникальный концерт Александра Устюгова с оркестром. В рамках мероприятия артист представит трибьют-альбом, посвящённый песням Владимира Высоцкого, выполненным в новом звучании.

Александр Устюгов — российский актёр театра и кино, известный по ролям в таких проектах, как «Отцы и дети» и «Ментовские войны». Он также является фронтменом музыкального коллектива и номинантом на премии «Шансон года» и «Звёзды Дорожного радио». Его творческая карьера сочетает в себе как актёрские, так и музыкальные достижения.

Концерт обещает быть интересным и запоминающимся. Личные истории, рассказанные Устюговым параллельно с музыкой, создадут особую атмосферу, в которой зрители смогут не только услышать любимые песни, но и ощутить дух времени.

Это событие будет особенно интересно поклонникам творчества Владимира Высоцкого и тем, кто ценит ощущение глубокой эмоциональной музыки.

Купить билет на концерт Александр Устюгов с песнями Владимира Высоцкого

В других городах
Февраль
26 февраля четверг
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2000 ₽

