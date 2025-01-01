Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт
Киноафиша Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт

Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «Экибастуз» с Александром Устюговым

В этом году одна из самых ярких музыкальных групп страны, «Экибастуз», отмечает свой 10-летний юбилей! В честь этого знаменательного события группа под руководством талантливого музыканта и актера Александра Устюгова приглашает всех поклонников на грандиозный юбилейный концерт.

Дата и место проведения

Концерт состоится 20 ноября в Aurora concert hall. Это будет вечер, наполненный музыкой, эмоциями и воспоминаниями.

Программа вечера

Юбилейный концерт обещает стать настоящим праздником музыки и творчества. В программе вечера:

  • Лучшие хиты группы
  • Уникальные композиции, которые не были исполнены ранее
  • Специальные гости и сюрпризы

О группе «Экибастуз»

Группа «Экибастуз» была основана в 2013 году и с тех пор завоевала сердца миллионов слушателей. Их музыка сочетает в себе рок, фолк и элементы этнической музыки, что делает каждое выступление уникальным и незабываемым.

Не упустите возможность!

Билеты на юбилейный концерт уже в продаже и быстро расходятся. Не упустите шанс стать частью этого исторического события и отпраздновать юбилей с любимой группой!

«Мы хотим отпраздновать этот юбилей с нашими поклонниками, которые были с нами на протяжении всех этих лет», — говорит Александр Устюгов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 ноября
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт

В ближайшие дни

Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе
6+
Джаз Поп
Магия свечей. Знаменитые поп-хиты в джазе
5 сентября в 20:30 Особняк Серебрякова
от 1900 ₽
Концерт с песочной анимацией. В пещере горного короля или Пер Гюнт
6+
Классическая музыка
Концерт с песочной анимацией. В пещере горного короля или Пер Гюнт
21 сентября в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
16 августа в 19:00 Магадан
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше