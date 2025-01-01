Aлександр Устюгов и группа «Ekibastuz». 10 лет - юбилейный концерт

В этом году одна из самых ярких музыкальных групп страны, «Экибастуз», отмечает свой 10-летний юбилей! В честь этого знаменательного события группа под руководством талантливого музыканта и актера Александра Устюгова приглашает всех поклонников на грандиозный юбилейный концерт.
Концерт состоится 20 ноября в Aurora concert hall. Это будет вечер, наполненный музыкой, эмоциями и воспоминаниями.
Юбилейный концерт обещает стать настоящим праздником музыки и творчества. В программе вечера:
Группа «Экибастуз» была основана в 2013 году и с тех пор завоевала сердца миллионов слушателей. Их музыка сочетает в себе рок, фолк и элементы этнической музыки, что делает каждое выступление уникальным и незабываемым.
Билеты на юбилейный концерт уже в продаже и быстро расходятся. Не упустите шанс стать частью этого исторического события и отпраздновать юбилей с любимой группой!
«Мы хотим отпраздновать этот юбилей с нашими поклонниками, которые были с нами на протяжении всех этих лет», — говорит Александр Устюгов.