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Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ — 50 лет!
Билеты от 2000₽
Киноафиша Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ — 50 лет!

Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ — 50 лет!

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Юбилейный концерт Александра Устюгова в клубе «Урбан»

Александр Устюгов, талантливый музыкант и популярный актер театра и кино, отмечает свое 50-летие. По доброй традиции, юбилей он отпразднует на сцене.

Большой сольный концерт, приуроченный к этой важной дате, состоится в клубе «Урбан». Зрителей ждет невероятная энергетика, неповторимая атмосфера и море положительных эмоций.

На концерте также выступит группа «Ekibastuz», а значит, скучать не придется – на выступлениях Александра Устюгова всегда царит легкость и веселье.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого запоминающегося события!

Купить билет на концерт Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ — 50 лет!

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Октябрь
18 октября воскресенье
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
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