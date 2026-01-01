Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ — 50 лет!

Юбилейный концерт Александра Устюгова в клубе «Урбан»

Александр Устюгов, талантливый музыкант и популярный актер театра и кино, отмечает свое 50-летие. По доброй традиции, юбилей он отпразднует на сцене.

Большой сольный концерт, приуроченный к этой важной дате, состоится в клубе «Урбан». Зрителей ждет невероятная энергетика, неповторимая атмосфера и море положительных эмоций.

На концерте также выступит группа «Ekibastuz», а значит, скучать не придется – на выступлениях Александра Устюгова всегда царит легкость и веселье.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого запоминающегося события!