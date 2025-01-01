Мастер-класс «Скульптурные портреты» от Александра Свиязова

Учебный мастер-класс московского скульптора Александра Свиязова «Скульптурные портреты» проходит в рамках культурно-образовательной программы IV всероссийской выставки «Современный русский импрессионизм 2025». Это уникальная возможность прикоснуться к искусству скульптуры в редкой для этой области стилистике импрессионизма.

Что ждет участников мастер-класса?

Создание живых портретов: Участники вместе со скульптором лепят портреты, ощущая момент рождения скульптуры.

Участники вместе со скульптором лепят портреты, ощущая момент рождения скульптуры. Импрессионистская пластика: Техника, в которой фактура и экспрессия отражают эмоциональную динамику.

Техника, в которой фактура и экспрессия отражают эмоциональную динамику. Прямой контакт с мастером: Работая рядом с Александром, вы сможете узнать его подходы к композиции и образу.

Работая рядом с Александром, вы сможете узнать его подходы к композиции и образу. Творческая импровизация: Участники активно участвуют в процессе, создавая форму и образ.

Все необходимые инструменты и материалы предоставляются, и каждый участник уходит с готовой работой. Также будет организовано оборудование рабочего места за столом для удобства работы.

О мастере

Александр Свиязов родился в 1987 году в Таволжанке, Ульяновская область. Он окончил Пензенское художественное училище им. Савицкого и Московский художественный институт имени В. И. Сурикова под руководством известного скульптора А. И. Рукавишникова. Является членом Творческого союза художников России и Московского союза художников.

Среди его достижений — серебряные медали Московского Государственного Академического Художественного Института и Российской Академии Художеств за памятник Аркадию Пластову. Также он участвовал в II Всероссийской выставке «Современный русский импрессионизм» и работает в экспрессивной манере.

Работы Александра Свиязова находятся в коллекциях Государственного Русского Музея в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях, включая наследие Наины Ельциной и Галины Волчек, а также в корпоративной коллекции Внешэкономбанка.