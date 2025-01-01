Меню
Александр Слюсарев. В зеркале вещей
0+
Выставка Александра Слюсарева на Красноярской музейной биеннале

Специальный проект XVI Красноярской музейной биеннале «Принцип надежды» представляет собой уникальную выставку произведений известного советского и российского фотографа Александра Слюсарева. Его работы поражают своей стилистикой и философской глубиной.

Что такое метафизическая фотография?

В 1970-х годах Слюсарев ввёл термин «метафизическая фотография», который стал основополагающим для его творчества. Этот стиль создает параллельную реальность на снимке, не разрушая настоящую, а, наоборот, взаимодействуя с ней. Такие фотографии заставляют зрителей смотреть на привычные вещи под иным углом.

Тематика и особенности творчества

Окна стали излюбленным сюжетом Слюсарева. Его работы отличаются минимализмом, интересом к разрушенным фактурам и текстурам, а также предельной интимностью. Каждая фотография является философским обобщением, побуждающим зрителя задуматься о времени, пространстве и человеческой сущности.

Выставка «Принцип надежды» - это не просто коллекция снимков, а путешествие в мир метафизики и визуального искусства. Экспозиция обязательно привлечет внимание как ценителей фотографического искусства, так и тех, кто ищет новые горизонты в восприятии реальности.

