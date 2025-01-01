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Александр Шоуа и Непара
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Александр Шоуа и Непара

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О концерте/спектакле

Концерт Александра Шоуа и группы «Непара» в Самаре

Долгожданный концерт певца и композитора Александра Шоуа в сопровождении популярной группы «Непара» обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной музыки. Этот вечер наполнится яркими эмоциями и незабываемым вокалом талантливых артистов.

Александр Шоуа: Музыка, проникающая в сердце

Александр Шоуа — известный артист и композитор, чьи песни остаются в памяти надолго. Уникальный стиль исполнителя сочетает романтику и глубокие смыслы, а его харизма на сцене делает каждое выступление поистине незабываемым.

На концерте зрители смогут насладиться как полюбившимися хитами, так и новыми композициями, которые, безусловно, покорят сердца слушателей.

Группа «Непара»: Символ искренности и эмоциональности

Группа «Непара» — это символ музыкальной искренности и эмоциональности. Артисты присоединятся к Александру на сцене, создавая неповторимую атмосферу совместного творчества. Их хиты и новые премьеры обещают стать настоящими событиями, наполнив зал энергией и позитивом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 октября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2500 ₽

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