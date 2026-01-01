Александр Шоуа и группа Непара

Свет звёзд: концерт Александра Шоуа и группы «Непара» в Доме музыки

Не пропустите уникальное выступление Александра Шоуа в обновленном составе его знаменитого дуэта «Непара». На сцене прозвучат любимые хиты, такие как «Плачь и смотри», «Милая», «Бог тебя выдумал» и многие другие.

Александр Шоуа: искусство, которое покоряет

Александр Шоуа – это не просто певец, а настоящий артист, который завоевывает сердца зрителей своим экспрессивным вокалом и харизмой. Его стиль сочетается с романтикой и глубокими смыслами, благодаря чему каждое его выступление становится незабываемым.

История группы «Непара»

Группа «Непара» была основана в 2002 году и сразу же завоевала популярность с дебютным альбомом «Другая семья». С тех пор коллектив активно гастролирует по России и за её пределами. Успех подтвердили следующие альбомы, такие как «Все сначала» и «Обреченные / Обрученные», которые выдвинули группу в ряд самых популярных исполнителей страны.

Новые музыкальные горизонты

Александр Шоуа также не перестает удивлять слушателей сольными проектами. В последние годы он выпустил несколько успешных альбомов, таких как «Голос твой» и «Останови меня…», включающие хиты, которые завоевали радиочарты.

Что ожидать на концерте

В этот вечер зрителей ждут не только полюбившиеся хиты, но и новые композиции, которые порадуют фанатов. Обратите внимание, что программа может подвергаться изменениям.

Длительность мероприятия: 2 часа (1 отделение без антракта).