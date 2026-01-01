Оповещения от Киноафиши
Александр Шоуа и группа «Непара»
Билеты от 9500₽
Александр Шоуа и группа «Непара»

Александр Шоуа и группа «Непара»

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте

Музыкальный вечер с Александром Шоуа и группой «Непара» в баре «Petter»

Бар «Petter» приглашает вас насладиться волшебной атмосферой живой музыки. В этот вечер на сцене выступит талантливый певец Александр Шоуа в сопровождении группы «Непара». Ожидайте незабываемые шлягеры, которые остаются актуальными вне времени. Мелодии, способные тронуть душу, заворожат вас своей красотой и искренностью.

Зажигательная программа

В программу вечера войдут не только знакомые хиты, но и новые синглы исполнителя, наполняющие зал невероятной энергетикой. Каждое выступление Александра и группы «Непара» — это уникальное сочетание неподражаемого стиля и живого звука, которые создают особую атмосферу.

Не упустите возможность!

Если вы цените настоящую музыку и живое исполнение, этот вечер станет отличным способом провести время в дружеской компании и насладиться качественным звучанием. Приходите и окунитесь в мир романтики и настоящих чувств.

Купить билет на концерт Александр Шоуа и группа «Непара»

Помощь с билетами
Апрель
5 апреля воскресенье
19:55
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 9500 ₽

