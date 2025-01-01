Александр Шоуа & группа «Непара»

Голос настоящих чувств и романтики в баре «Petter»

Шлягеры, неподвластные времени

Вечер, наполненный искренними эмоциями и романтикой, ждёт вас в баре «Petter». На сцене — неподражаемый Александр Шоуа и группа «Непара». В этот вечер прозвучат шлягеры, которые с годами становятся только крепче и остаются актуальными.

Новые синглы с невероятной энергией

Зрителей порадуют не только любимые песни, но и новые синглы, наполненные невероятной энергией и харизмой.

Живой звук и неподражаемый стиль

Фирменное исполнение, неподражаемый стиль и только живой звук — не пропустите этот уникальный музыкальный вечер!