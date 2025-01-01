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Александр Шоуа & группа «Непара»
Билеты от 7500₽
Киноафиша Александр Шоуа & группа «Непара»

Александр Шоуа & группа «Непара»

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Голос настоящих чувств и романтики в баре «Petter»

Шлягеры, неподвластные времени
Вечер, наполненный искренними эмоциями и романтикой, ждёт вас в баре «Petter». На сцене — неподражаемый Александр Шоуа и группа «Непара». В этот вечер прозвучат шлягеры, которые с годами становятся только крепче и остаются актуальными.

Новые синглы с невероятной энергией
Зрителей порадуют не только любимые песни, но и новые синглы, наполненные невероятной энергией и харизмой.

Живой звук и неподражаемый стиль
Фирменное исполнение, неподражаемый стиль и только живой звук — не пропустите этот уникальный музыкальный вечер!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 7500 ₽
9 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 7500 ₽
21 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽

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