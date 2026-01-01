Александр Шахов. Лучшие русские романсы
6+
О концерте

Русские романсы в исполнении Александра Шахова

Яркий московский тенор, известный публике по Кубку Кремля «Гордость России», представляет новую программу для ценителей русских традиций и красивого вокала. Александр Шахов с лёгкостью обходит правила камерных музыкальных салонов, предлагая зрителям мощный формат лучших русских романсов, исполненных с невероятным стилем и темпераментом. Будьте уверены, романсы — это не скучно!

Виртуозное сопровождение

В работе над программой Александра Шахова принимает участие виртуозный маэстро Олег Никулин. В его чутких руках рояль звучит как целый оркестр, исполняя как утончённую классику, так и искрометный джаз. Это сочетание заставляет замирать дух даже самых искушённых зрителей.

Эмоции и переживания

Программа предназначена для тех, кто ценит колоритные выступления и авторское прочтение. Зрители смогут пережить целую палитру эмоций — от слёз до загадочных улыбок, вспомнив, возможно, страстные курортные романы, ставшие самыми яркими увлечениями в жизни. Некоторые даже не удержатся и потанцуют с харизматичным исполнителем!

Выдающиеся музыканты

Кроме Александра Шахова, в концерте участвуют и другие талантливые музыканты: скрипач Дмитрий Дьяченко — лауреат международных конкурсов и артист эстрадно-симфонического оркестра, а также гитарист Николай Карчурьян. В программе представлены самые известные русские романсы в авторском прочтении.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут без антракта. Не упустите возможность насладиться невероятным исполнением и уникальной атмосферой!

3 июня среда
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2

