Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Александр Серов
Билеты от 7500₽
Киноафиша Александр Серов

Александр Серов

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Александр Серов: Концерт, который нельзя пропустить

Имя Александра Серова известно каждому, кто хоть раз слушал российскую эстраду. Этот артист с большой буквы, романтик и покоритель женских сердец, уже много лет занимает одно из ведущих мест в музыкальном мире страны.

Знакомство с творчеством

Какая женщина не знает хитов «Я люблю тебя до слез» или «Ты меня любишь»? Песни Серова полны поэзии и лирики, а его голос пробуждает самые глубокие чувства. Его выступления являются настоящим праздником для поклонников.

Что ожидать на концерте

На предстоящем концерте зрители смогут насладиться лучшими композициями артиста, которые стали неотъемлемой частью музыкального наследия России. Живое исполнение, атмосферные аранжировки и, конечно же, харизма Серова не оставят равнодушными никого.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть Александра Серова вживую! Это шанс не только насладиться его музыкой, но и почувствовать атмосферу, которую он создает на сцене. Приходите и присоединяйтесь к числу поклонников, которые знают, что значит истинная музыка!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽
29 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 7500 ₽
26 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 7500 ₽
25 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 7500 ₽
28 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 7500 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
28 августа в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
10 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 3000 ₽
Концерт при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Концерт при свечах. Времена года Вивальди
9 августа в 19:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше