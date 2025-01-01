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Александр Серов. И всё сначала повторить...
Билеты от 1700₽
Киноафиша Александр Серов. И всё сначала повторить...

Александр Серов. И всё сначала повторить...

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Любимец женщин, один из самых романтичных артистов российской эстрады Александр СЕРОВ исполнит свои золотые хиты и новые песни в незабываемой концертной программе 04 октября 2025 в одном из лучших и красивейших залов Москвы – Зале Церковных Соборов. Концерты народного артиста России Александра Серова – настоящий праздник для поклонников красивой лирической песни. Эти хиты навсегда в наших сердцах: «Я люблю тебя до слёз», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Как быть», «Музыка венчальная», «Бесконечная любовь», «Любовь возвратится к тебе», «Ворованная ночь», «Поезд Киев-Москва», «Карнавал», «Сюзанна», «Я в тебя давно влюблен», «Ночным Белградом». Публика всегда с восторгом встречает выступления Александра Серова, его песни пробуждают светлые чувства. Концертная программа «И всё сначала повторить…» не будет исключением – артист исполнит все лучшие песни из своего репертуара, вспомнит ретро-хиты своей молодости, а также споет несколько новых песен!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Александр Серов. И всё сначала повторить... Александр Серов. И всё сначала повторить... Александр Серов. И всё сначала повторить... Александр Серов. И всё сначала повторить...

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