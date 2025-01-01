Меню
Александр Рудин, Равиль Ислямов, РНО
Билеты от 500₽
Киноафиша Александр Рудин, Равиль Ислямов, РНО

Александр Рудин, Равиль Ислямов, РНО

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыкальный вечер с российским национальным оркестром

Российский национальный оркестр готов представить зрителям уникальную программу, в которой будут звучать произведения великих композиторов. Под руководством талантливого дирижера Александра Рудина и с участием выдающегося скрипача Равиля Ислямова, вы сможете прикоснуться к миру классической музыки.

Программа вечера

  • Рихард Штраус – «Дон Жуан» (симфоническая поэма)
  • Эрнст Вильгельм Корнгольд – Концерт для скрипки с оркестром
  • Густав Малер – Симфония № 1

Каждое произведение в программе имеет свою уникальную историю и атмосферу. «Дон Жуан» Штрауса возвращает нас к вечным темам любви и страсти, в то время как концерт Корнгольда захватывает искренностью и виртуозностью. Симфония № 1 Малера, известная своей глубокой эмоциональностью, завершит вечер великолепным музыкальным путешествием.

Особенности исполнения

Александр Рудин, обладающий богатым опытом работы с различными оркестрами, подарит зрителям яркое звучание, а Равиль Ислямов, известный своим мастерством игры на скрипке, создаст незабываемую атмосферу. Этот вечер станет настоящим праздником музыки и оказует глубокое влияние на каждого слушателя.

Не упустите возможность насладиться выдающимися произведениями классической музыки в исполнении талантливых музыкантов и погрузиться в волшебный мир звуков.

Купить билет на концерт Александр Рудин, Равиль Ислямов, РНО

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 500 ₽

Фотографии

Александр Рудин, Равиль Ислямов, РНО

