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Александр Розенбаум
Киноафиша Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

Гранд шансона и авторской песни 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Александр Розенбаум: вечер авторской песни

Александр Розенбаум, выдающийся мастер авторской песни, приглашает вас на концерт, где зрители смогут насладиться его уникальным талантом. Известный своей любовью к Родине и глубокими размышлениями о жизни, Розенбаум представит произведения, отражающие судьбы поколений и вечные вопросы о добре и зле.

Творческий взлет и общественная деятельность

С детства, когда музыка впервые вошла в его жизнь, Розенбаум прошел путь от ученика музыкальной школы до врача-терапевта и, в конечном итоге, до любимого музыканта и поэта. Его первый сольный концерт в Ленинграде положил начало блестящей карьере артиста, которая продолжается и сегодня. Розенбаум — это не только музыка и стихи, но и активная общественно-политическая жизнь. С годами он дал более 4000 концертов, каждый из которых — это возможность погрузиться в мир его творчества и познать глубину человеческой души.

Встреча с легендой

Приглашаем вас провести вечер в компании Александра Розенбаума, где каждая песня и каждое слово — это откровение и приглашение к размышлению. Откройте для себя мир авторской песни и почувствуйте теплую атмосферу его концертов.

Исполнители
Александр Розенбаум

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 5 февраля
Самарская филармония Самара, Фрунзе, 141
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Александр Розенбаум Александр Розенбаум Александр Розенбаум

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