Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Розенбаум
Киноафиша Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

Гранд шансона и авторской песни 6+
Возраст 6+

О концерте

Александр Розенбаум: вечер авторской песни

Александр Розенбаум, выдающийся мастер авторской песни, приглашает вас на концерт, где зрители смогут насладиться его уникальным талантом. Известный своей любовью к Родине и глубокими размышлениями о жизни, Розенбаум представит произведения, отражающие судьбы поколений и вечные вопросы о добре и зле.

Творческий взлет и общественная деятельность

С детства, когда музыка впервые вошла в его жизнь, Розенбаум прошел путь от ученика музыкальной школы до врача-терапевта и, в конечном итоге, до любимого музыканта и поэта. Его первый сольный концерт в Ленинграде положил начало блестящей карьере артиста, которая продолжается и сегодня. Розенбаум — это не только музыка и стихи, но и активная общественно-политическая жизнь. С годами он дал более 4000 концертов, каждый из которых — это возможность погрузиться в мир его творчества и познать глубину человеческой души.

Встреча с легендой

Приглашаем вас провести вечер в компании Александра Розенбаума, где каждая песня и каждое слово — это откровение и приглашение к размышлению. Откройте для себя мир авторской песни и почувствуйте теплую атмосферу его концертов.

Исполнители
Александр Розенбаум

Купить билет на концерт Александр Розенбаум

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
26 ноября четверг
19:00
Театр оперы и балета им. Глинки Челябинск, пл. Искусств, 1
от 3000 ₽
28 ноября суббота
19:00
Театр оперы и балета им. Глинки Челябинск, пл. Искусств, 1
от 3000 ₽

Фотографии

Александр Розенбаум Александр Розенбаум Александр Розенбаум

В ближайшие дни

Б.А.У.
18+
Тяжелый рок

Б.А.У.

31 октября в 20:00 Ozz
от 1400 ₽
Jane Air
16+
Рок

Jane Air

13 декабря в 19:00 Ozz
от 2200 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах

21 августа в 19:00 Челябинский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Новости
Александр Розенбаум, от бедного медика до «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла
Александр Розенбаум, от бедного медика до «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла Александр Розенбаум один из немногих артистов старой школы, который знаком даже зумерам.
Написать
26 августа 2024 06:58
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше