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Александр Розенбаум
Киноафиша Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

12+
Возраст 12+

О концерте

Александр Розенбаум с праздничным концертом в БКЗ «Октябрьский»

На сцене БКЗ «Октябрьский» выступит Александр Розенбаум с праздничным концертом ко дню военно-морского флота. Этот поэт, композитор и народный артист России известен своими песнями о морской службе, которые стали частью золотого фонда отечественного музыкального искусства.

Музыка с глубоким смыслом

Зрители смогут насладиться трехчасовым концертом, в репертуаре которого представлены как личные хиты автора, так и народные песни. Концерт станет настоящим праздником для тех, кто ценит музыку с глубоким смыслом и эмоциональное исполнение.

Завораживающий голос

Александр Розенбаум – один из тех редких артистов, которые с лёгкостью собирают полные залы. Он умеет держать внимание публики на протяжении всего выступления. Его живое исполнение песен завораживает мелодичностью и проникает в сердца слушателей жизненной энергией.

Песни о вечном

Произведения Розенбаума заставляют задуматься о вечных ценностях и напоминают о быстротечности времени. Его песни оставляют в людских душах любовь и доброту, а значит, на концерты хочется приходить снова и снова. Каждый поклонник творчества Александра Яковлевича находит в его репертуаре свои любимые композиции, среди которых много уже ставших народными.

Исполнители
Александр Розенбаум

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 3500 ₽
14 сентября понедельник
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2200 ₽

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