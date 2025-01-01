Александр Розенбаум

Сольные концерты Александра Розенбаума в Москве

С 15 октября по 2 ноября 2025 года Театр Российской Армии станет площадкой для пятнадцати уникальных сольных концертов народного артиста России Александра Розенбаума, которые уже стали доброй традицией и символом осени в Москве.

Неповторимая атмосфера и глубокие темы

Каждое выступление Александра Розенбаума наполнено неповторимой энергетикой и создает уникальную атмосферу взаимопонимания и единения. Певец, поэт и композитор, который также является врачом по образованию, приглашает зрителей к диалогу о самых важных и актуальных темах, которые волнуют каждого из нас.

Традиция, проверенная временем

Концерты Розенбаума в Москве стали не просто гастролями, а настоящим культурным событием. Эта традиция существует уже три десятилетия и привлекает преданных поклонников, которые ценят искренность и глубину творчества артиста.

Практическая информация

Организатор: Культурный фонд "АРТЭС"

Культурный фонд ИНН: 77053228820

77053228820 Категория: 6+

6+ Продолжительность: 3 часа

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже.