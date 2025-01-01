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Александр Розенбаум
Билеты от 1800₽
Киноафиша Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Сольные концерты Александра Розенбаума в Москве

С 15 октября по 2 ноября 2025 года Театр Российской Армии станет площадкой для пятнадцати уникальных сольных концертов народного артиста России Александра Розенбаума, которые уже стали доброй традицией и символом осени в Москве.

Неповторимая атмосфера и глубокие темы

Каждое выступление Александра Розенбаума наполнено неповторимой энергетикой и создает уникальную атмосферу взаимопонимания и единения. Певец, поэт и композитор, который также является врачом по образованию, приглашает зрителей к диалогу о самых важных и актуальных темах, которые волнуют каждого из нас.

Традиция, проверенная временем

Концерты Розенбаума в Москве стали не просто гастролями, а настоящим культурным событием. Эта традиция существует уже три десятилетия и привлекает преданных поклонников, которые ценят искренность и глубину творчества артиста.

Практическая информация

  • Организатор: Культурный фонд "АРТЭС"
  • ИНН: 77053228820
  • Категория: 6+
  • Продолжительность: 3 часа

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже.

Исполнители
Александр Розенбаум

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
16 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
17 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
18 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
19 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
22 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
23 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
24 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
25 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
26 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
29 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
30 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
31 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
1 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽
2 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Александр Розенбаум Александр Розенбаум Александр Розенбаум

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