Яркий концерт Александра Пушного в Краснодаре

Александр Пушной, известный своими юмористическими каверами и нестандартным подходом к музыке, давно завоевал любовь публики. Его творчество сложно уместить в традиционные жанровые рамки: репертуар включает как оригинальные композиции, так и уникальные каверы на известные хиты, часто смешанные в одном произведении. Пушной не стремится к титулу «короля рок-н-ролла», предпочитая оставаться искренним и веселым артистом.

Концертная программа

На концерте вас ждет разнообразная программа, в которой звучат как полюбившиеся авторские хиты, так и оригинальные каверы. Каждое выступление Александра Пушного — это яркое рок-шоу, наполненное энергией и позитивом, которое заряжает зрителей на недели вперёд.

Приходите и наслаждайтесь атмосферой громкой, яркой и веселой музыки вместе с Александром Пушным. Мы ждем вас на незабываемом концерте!