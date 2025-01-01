Меню
Александр Пушной
Билеты от 2400₽
Александр Пушной

Александр Пушной

16+
Возраст 16+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Осенний концерт Александра Пушного и группы ОТП Студио в Москве

В этом сезоне зрителей ждёт уникальный осенний концерт талантливого музыканта Александра Пушного и его коллектива ОТП Студио. Мероприятие станет настоящим праздником для любителей качественной музыки и живого звука.

Александр Пушной — не только известный певец и композитор, но и харизматичный шоу-мен. Его стиль сочетает элементы поп-музыки, рока и авторской песни. На концерте будут представлены самые популярные композиции, а также новые произведения, написанные специально для данного выступления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и наслаждайтесь атмосферой, которую создаст Александр Пушной и его команда.

Исполнители
Александр Пушной
Александр Пушной

Купить билет на концерт Александр Пушной

Помощь с билетами
Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2400 ₽

Фотографии

Александр Пушной

