Осенний концерт Александра Пушного и группы ОТП Студио в Москве

В этом сезоне зрителей ждёт уникальный осенний концерт талантливого музыканта Александра Пушного и его коллектива ОТП Студио. Мероприятие станет настоящим праздником для любителей качественной музыки и живого звука.

Александр Пушной — не только известный певец и композитор, но и харизматичный шоу-мен. Его стиль сочетает элементы поп-музыки, рока и авторской песни. На концерте будут представлены самые популярные композиции, а также новые произведения, написанные специально для данного выступления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и наслаждайтесь атмосферой, которую создаст Александр Пушной и его команда.