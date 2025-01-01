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Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!
Билеты от 4000₽
Киноафиша Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!

Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Научно-музыкальное шоу Александра Пушного в клубе Мумий Тролль

6 сентября в клубе Мумий Тролль на Арбате пройдет уникальный концерт Александра Пушного, приуроченный к его 50-летию. Этот яркий и многогранный артист, известный по телевидению и сцене, подарит зрителям незабываемое шоу, полное музыкальных превращений.

Что ожидать от концерта?

Александр Пушной вместе с коллективом «О.Т.П.Студио» представит разнообразные музыкальные номера: от классических рок-хитов до неожиданных каверов в тяжёлых рифах. В программе вы услышите такие треки, как «Ясный мой свет» в хард-рок обработке и «Ночь», которая порадует поклонников AC/DC.

Многообразие талантов

Александр Пушной — настоящий мультиинструменталист, певец, телеведущий и актёр. Его образование в области физики и степень магистра придают его творчеству уникальный подход. В прошлом он выступал в командах КВН, таких как НГУ и «Дети лейтенанта Шмидта», а также вел популярные телешоу, включая «Хорошие шутки» и «Галилео».

Научно-музыкальное шоу

Вас ждет не просто концерт, а настоящая смесь науки и музыки. Вместо формул — аккорды, вместо опытов — живой звук, который проникает в душу. Если вы росли на «Галилео», обожаете гитарные соло или просто хотите зарядиться позитивом и адреналином, это событие нельзя пропустить!

Приходите и наслаждайтесь вечерним погружением в мир музыки и науки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 4000 ₽

Фотографии

Александр Пушной в Мумий Тролль Баре! Александр Пушной в Мумий Тролль Баре! Александр Пушной в Мумий Тролль Баре! Александр Пушной в Мумий Тролль Баре! Александр Пушной в Мумий Тролль Баре! Александр Пушной в Мумий Тролль Баре! Александр Пушной в Мумий Тролль Баре! Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!

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