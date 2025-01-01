Меню
Александр Пушной. Новогодний концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша Александр Пушной. Новогодний концерт

Александр Пушной. Новогодний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Новогодний концерт Александра Пушного в Base Club

Приглашаем всех на новогодний концерт Александра Пушного, который состоится в уютной атмосфере Base Club. Александра Пушного знают не только как талантливого музыканта, но и как харизматичного телеведущего, участвовавшего в популярном проекте Галилео.

Праздничная атмосфера и живое исполнение

Концерт обещает стать настоящим праздником музыки, где соберутся любители поп-музыки. Зрители смогут насладиться живым исполнением как известных хитов Пушного, так и оригинальных композиций.

Это событие будет интересно не только давним поклонникам творчества Александра, но и тем, кто ищет новый музыкальный опыт. Прекрасная возможность отметить праздник в компании хорошей музыки и бодрого настроения!

Не пропустите шанс стать частью этого волшебного вечера с Александром Пушным!

Январь
8 января четверг
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 1800 ₽

