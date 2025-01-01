Александр Пушной и группа «ОТП Студио»

Смелые интерпретации от Александра Пушного и группы «ОТП Студио»

Александр Пушной и его группа «ОТП Студио» готовы покорить сцену ЦДКЖ с захватывающим музыкальным шоу. Это событие обещает быть шумным и ярким, ведь на концерте прозвучат не только известные хиты, но и авторские композиции, полные оригинальности и энергии.

Кто такой Александр Пушной?

Александр Пушной — многосторонний талант. Он не просто шоумен и музыкант-мультиинструменталист, но и известный теле- и радиоведущий, а также популярный видеоблогер. Его выступления неизменно собирают зал, и те, кто уже видел его в действии, знают: такие концерты пропускать нельзя!

Уникальное музыкальное шоу

На этом вечере зрители смогут насладиться живым звучанием в исполнении виртуозного гитариста. Пушной сочетает в своих композициях юмор, креатив и истинное музыкальное веселье. Вместе с коллективом «ОТП Студио» он представит разнообразные музыкальные стили: от рока до неожиданных каверов на знакомые произведения. Это будет не просто концерт, а целое научно-музыкальное шоу, в котором каждая нота будет «пропускаться» через сердце слушателей.

Что ожидать от шоу?

Если вы любите гитарные соло или просто хотите провести вечер, наполненный интеллектом и адреналином, не упустите возможность прийти на это большое рок-шоу. Вас ждёт удивительное музыкальное путешествие, вдохновлённое живыми звуками!

Рекомендованный возраст для зрителей: 12+