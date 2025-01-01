Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Александр Пушной и группа «ОТП Студио»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Александр Пушной и группа «ОТП Студио»

Александр Пушной и группа «ОТП Студио»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Смелые интерпретации от Александра Пушного и группы «ОТП Студио»

Александр Пушной и его группа «ОТП Студио» готовы покорить сцену ЦДКЖ с захватывающим музыкальным шоу. Это событие обещает быть шумным и ярким, ведь на концерте прозвучат не только известные хиты, но и авторские композиции, полные оригинальности и энергии.

Кто такой Александр Пушной?

Александр Пушной — многосторонний талант. Он не просто шоумен и музыкант-мультиинструменталист, но и известный теле- и радиоведущий, а также популярный видеоблогер. Его выступления неизменно собирают зал, и те, кто уже видел его в действии, знают: такие концерты пропускать нельзя!

Уникальное музыкальное шоу

На этом вечере зрители смогут насладиться живым звучанием в исполнении виртуозного гитариста. Пушной сочетает в своих композициях юмор, креатив и истинное музыкальное веселье. Вместе с коллективом «ОТП Студио» он представит разнообразные музыкальные стили: от рока до неожиданных каверов на знакомые произведения. Это будет не просто концерт, а целое научно-музыкальное шоу, в котором каждая нота будет «пропускаться» через сердце слушателей.

Что ожидать от шоу?

Если вы любите гитарные соло или просто хотите провести вечер, наполненный интеллектом и адреналином, не упустите возможность прийти на это большое рок-шоу. Вас ждёт удивительное музыкальное путешествие, вдохновлённое живыми звуками!

Рекомендованный возраст для зрителей: 12+

Купить билет на концерт Александр Пушной и группа «ОТП Студио»

Помощь с билетами
Ноябрь
27 ноября четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 2000 ₽

Фотографии

Александр Пушной и группа «ОТП Студио» Александр Пушной и группа «ОТП Студио» Александр Пушной и группа «ОТП Студио» Александр Пушной и группа «ОТП Студио» Александр Пушной и группа «ОТП Студио» Александр Пушной и группа «ОТП Студио» Александр Пушной и группа «ОТП Студио» Александр Пушной и группа «ОТП Студио»

В ближайшие дни

Stand Up в Патриках
18+
Юмор
Stand Up в Патриках
26 сентября в 19:00 Stand Up Патрики
от 850 ₽
Сергей Мазаев. Queentet
18+
Классическая музыка Рок
Сергей Мазаев. Queentet
28 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 7000 ₽
Лада Дэнс
18+
Поп
Лада Дэнс
30 августа в 20:00 Petter
от 5500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше