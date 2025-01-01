Меню
Александр Поволоцкий. Военная медицина США, СССР и нацистской Германии. Три мира, три подхода
О выставке

Лекция Александра Поволоцкого о военной медицине

Приглашаем вас на лекцию Александра Поволоцкого, посвященную военной медицине в контексте Второй мировой войны. В отличие от традиционного представления в кино и литературе, военная медицина часто остается на заднем плане. Мы предлагаем вам заглянуть за кулисы этой важной темы.

Что вы узнаете на лекции?

Лектор ответит на вопросы, которые редко затрагиваются в массовом сознании:

  • Как была организована военная медицина в разных странах?
  • Что стало катализатором изменений и каких именно путей они следовали?
  • Насколько эффективны были различные подходы, используемые США, Германией и СССР?
  • Какое значение имели ресурсы и на чем делался акцент в каждой стране?

Специфика исследования

Интересный факт: материалы по США и Германии для лекции не переводились на русский язык, что делает её одним из первых источников подобной информации для русскоязычной аудитории.

О лекторе

Александр Поволоцкий — известный историк военной медицины и реконструктор. Он активно участвует в мероприятиях, проводимых в Военно-Медицинском музее, Университете Сеченова и Санкт-Петербургском государственном университете.

Купить билет на выставка Александр Поволоцкий. Военная медицина США, СССР и нацистской Германии. Три мира, три подхода

Декабрь
13 декабря суббота
13:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1100 ₽

