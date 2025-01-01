Приглашаем вас на лекцию Александра Поволоцкого, посвященную военной медицине в контексте Второй мировой войны. В отличие от традиционного представления в кино и литературе, военная медицина часто остается на заднем плане. Мы предлагаем вам заглянуть за кулисы этой важной темы.
Лектор ответит на вопросы, которые редко затрагиваются в массовом сознании:
Интересный факт: материалы по США и Германии для лекции не переводились на русский язык, что делает её одним из первых источников подобной информации для русскоязычной аудитории.
Александр Поволоцкий — известный историк военной медицины и реконструктор. Он активно участвует в мероприятиях, проводимых в Военно-Медицинском музее, Университете Сеченова и Санкт-Петербургском государственном университете.