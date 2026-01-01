Оповещения от Киноафиши
Александр Поелуев: Вселенная звука
Александр Поелуев: Вселенная звука

Александр Поелуев: Вселенная звука

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер с Александром Поелуевым

В Муниципальном Концертном Зале выступит Александр Поелуев — аккордеонист и композитор, обладатель двух титулов Чемпиона мира по аккордеону. Это мастер создает уникальную музыкальную атмосферу, наполняя концертное пространство виртуозной игрой и глубиной звучания.

В программе вечера вы услышите сочетание трех музыкальных элементов: вечную классику, авторские произведения и популярные хиты. Концерт обещает стать мощным и эмоциональным переживанием, которое обязательно останется в памяти зрителей.

Не упустите шанс прикоснуться к искусству аккордеона в исполнении выдающегося музыканта. Этот концерт привлечет как ценителей виртуозного мастерства, так и любителей разнообразной музыкальной программы.

Исполнители
Поелуев А

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 650 ₽

