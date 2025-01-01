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Киноафиша Александр Пироженко, аб-т №11

Александр Пироженко, аб-т №11

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 января
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander
6+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Tillander
10 октября в 19:00 Helen Hotel
от 3800 ₽
Орган при свечах РНБ
6+
Классическая музыка
Орган при свечах РНБ
11 октября в 17:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Джазовый вечер
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Джаз
Джазовый вечер
10 августа в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
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