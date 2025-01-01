Лекция «Фауст в России» в лектории «Прямая речь»

Фауст — это не только авторская выдумка Гёте. Загадочный образ ученого и мага, который вступил в союз с дьяволом, возник в многочисленных легендах и вдохновил многих писателей и философов. На лекции под руководством поэта и переводчика Александра Ницберга мы погрузимся в мифы о Фаусте и выясним, как стремление к познанию может раздвигать границы дозволенного.

Что мы обсудим на лекции?

На этом занятии мы проанализируем, как фаустовские мотивы, от поиска знания до духовного падения, были восприняты и переосмыслены в российской культуре.

Кем был реальный прототип героя и чем он примечателен?

Почему именно Фауст стал героем, окруженным множеством легенд и мифов?

Какие смыслы и образы фаустианской фигуры особенно акцентируются в русской литературе?

Что связывает героев Пушкина, Достоевского, Булгакова с образом Фауста?

«В центре внимания в моем рассказе будет именно русский Фауст, который продолжает влиять на нас даже в наше время — и порой мы этого не замечаем», — говорит Александр Ницберг.

Об Александре Ницберге

Александр Ницберг — известный поэт и переводчик. Он родился в Москве и с 1980 года жил за границей, вернувшись на родину в прошлом году. Ницберг перевел на немецкий язык многих великих русских писателей и поэтов, таких как А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Достоевский, А. Чехов, А. Ахматова, В. Маяковский и другие. Его литературная работа была отмечена рядом наград, включая премию «Читай Россию» в 2014 году и Государственную премию Австрии в 2019 году.

Информация о мероприятии