Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Невский
Киноафиша Александр Невский

Спектакль Александр Невский

12+
Режиссер Владимир Косов
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл, посвященный историческим событиям Ледового побоища

Мюзикл, о котором пойдет речь, разворачивается накануне одной из самых значимых битв в истории России — Ледового побоища. Действие происходит в атмосфере тревоги и военной готовности, когда князь Александр Невский осознает, что тевтонские рыцари, собравшиеся в Ливонском ордене, планируют нападение на Русь.

Военное напряжение

Князь Александр, известный своей храбростью и мудростью, сталкивается с реальной угрозой. Его заботы о народе и земле, которую он защищает, переплетаются с предстоящим сражением, которое определит судьбу Руси. Мюзикл не только захватывает дух, но и раскрывает внутренние переживания героев, делая акцент на их борьбу с внешними врагами и внутренними сомнениями.

Значение исторического контекста

Ледовое побоище стало символом единства русского народа. Это сражение вошло в историю благодаря мужеству защитников, которые, несмотря на тяжелые условия, отстояли свою родину. Мюзикл подчеркивает эти важные моменты, делая их актуальными для зрителей.

Каждый зритель сможет ощутить напряжение исторического момента, вспомнить о великих подвигах предков и осознать значимость защиты родины. Это отличная возможность увидеть на сцене, как искусство и история переплетаются, создавая незабываемый зрительный опыт.

Приглашаем вас стать частью этого исторического события, освоив магию театрального искусства в исполнении профессиональных артистов.

Фотографии

Александр Невский Александр Невский Александр Невский
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше