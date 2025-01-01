Меню
Александр Найданов и Ерема Акмолдаев
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый вечер юмора в Стендап Клубе Нижнего Новгорода

Приглашаем вас на уникальное событие, которое пройдет в Стендап Клубе. На сцене встретятся два ярких комика: Александр Найданов и Ерема Акмолдаев. Этот вечер обещает быть настоящим праздником юмора, объединяющим колорит казахской и бурятской харизмы.

Сочетание культуры и юмора

В программе концерта – актуальные темы, личная самоирония и жизненные наблюдения, которые будут представлены под одеялом юмора. Это уникальная возможность увидеть, как яркие личности, представляющие разные культурные традиции, объединяются ради создания настоящего театрального шоу.

Не упустите шанс!

Фанаты стендапа и любители качественного юмора не должны пропустить этот вечер. Ожидайте множество неожиданных поворотов и азартных шуток, которые обязательно поднимут настроение и заставят задуматься.

Приходите насладиться атмосферой веселья и позитивной энергии!

Октябрь
14 октября вторник
19:30
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
от 1000 ₽

