Спектакль Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах

Новогодний вечер при свечах с Александром Михайловым

Приглашаем вас на уникальный новогодний вечер при свечах, который организует народный артист России, лауреат Государственной премии России Александр Яковлевич Михайлов. Этот талантливый артист известен своей многогранностью и неповторимым стилем исполнения.

Творческий путь артиста

Александр Михайлов стал наглядным примером того, как можно гармонично сочетать театральное и киноискусство. Огромную популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Мужики», «Очарованный странник», «Змеелов» и многих других. Всего на его счету более 50 работ в кино и театре.

Вечер, наполненный музыкой и историями

На своём новогоднем вечере артист исполнит русские народные песни и романсы, погружая зрителей в атмосферу фольклора. Михайлов также пообщается с публикой, поделится юмористическими историями из своей жизни и сможет вспомнить забавные моменты из своей актёрской практики.

Не упустите шанс

Не пропустите встречу с выдающимся артистом театра и кино, талантливым певцом и интересным человеком. Это удивительное событие станет отличным способом встретить Новый год в компании настоящего мастера сцены.