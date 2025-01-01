Меню
Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах
Билеты от 1900₽
Киноафиша Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах

Спектакль Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Новогодний вечер при свечах с Александром Михайловым

Приглашаем вас на уникальный новогодний вечер при свечах, который организует народный артист России, лауреат Государственной премии России Александр Яковлевич Михайлов. Этот талантливый артист известен своей многогранностью и неповторимым стилем исполнения.

Творческий путь артиста

Александр Михайлов стал наглядным примером того, как можно гармонично сочетать театральное и киноискусство. Огромную популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Мужики», «Очарованный странник», «Змеелов» и многих других. Всего на его счету более 50 работ в кино и театре.

Вечер, наполненный музыкой и историями

На своём новогоднем вечере артист исполнит русские народные песни и романсы, погружая зрителей в атмосферу фольклора. Михайлов также пообщается с публикой, поделится юмористическими историями из своей жизни и сможет вспомнить забавные моменты из своей актёрской практики.

Не упустите шанс

Не пропустите встречу с выдающимся артистом театра и кино, талантливым певцом и интересным человеком. Это удивительное событие станет отличным способом встретить Новый год в компании настоящего мастера сцены.

Купить билет на спектакль Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
19:00
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
от 1900 ₽

Фотографии

Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах Александр Михайлов. Экология души - Новогодний вечер при свечах

