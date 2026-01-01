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Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет»
Киноафиша Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет»

Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет»

12+
Возраст 12+

О концерте

Мелодии, что ведут за собой: Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет»

Александр Марцинкевич и его группа «Кабриолет» приглашают вас на концерт, который обещает быть полным эмоций и незабываемых моментов. Их песни, как магнит, притягивают сердца слушателей, а каждая мелодия кажется отражением души.

«Кабриолет» — это не просто музыкальная группа, это история, рассказанная через песни. На концерте вы услышите как всеми любимые хиты, так и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Каждое выступление группы — это возможность по-настоящему прикоснуться к искусству. Александр и его команда ценят связь с аудиторией и стремятся создать атмосферу уюта и теплоты.

Купить билет на концерт Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет»

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В других городах
Декабрь
7 декабря понедельник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2000 ₽

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