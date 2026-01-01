Александр Марцинкевич и группа Кабриолет

Александр Марцинкевич с программой «Шоу русского цыгана» в ДК Ленсовета

В ДК Ленсовета состоится концерт Александра Марцинкевича и группы «Кабриолет» с программой «Шоу русского цыгана». Это событие приурочено к юбилею маэстро и обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки.

Александр Марцинкевич — талантливый музыкант, обладающий природным слухом и ритмичностью. Его исполнение наполнено искренностью и душевной лирикой, что делает каждую песню необычайно близкой к сердцу слушателя.

В программе концерта зрителей ждут как давно полюбившиеся хиты, так и новые композиции из последнего альбома. Концерт непременно удивит вас цыганской эмоциональностью — каждая песня откроет новую грань музыкального опыта.

Это шоу станет отличной возможностью поднять настроение и зарядиться положительными эмоциями. Продолжительность концерта составит 2 часа 20 минут с антрактом, что даст шанс насладиться выступлением в полной мере.