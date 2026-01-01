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Александр Марцинкевич и группа Кабриолет
Киноафиша Александр Марцинкевич и группа Кабриолет

Александр Марцинкевич и группа Кабриолет

6+
Продолжительность 140 минут
Возраст 6+

О концерте

Александр Марцинкевич с программой «Шоу русского цыгана» в ДК Ленсовета

В ДК Ленсовета состоится концерт Александра Марцинкевича и группы «Кабриолет» с программой «Шоу русского цыгана». Это событие приурочено к юбилею маэстро и обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки.

Александр Марцинкевич — талантливый музыкант, обладающий природным слухом и ритмичностью. Его исполнение наполнено искренностью и душевной лирикой, что делает каждую песню необычайно близкой к сердцу слушателя.

В программе концерта зрителей ждут как давно полюбившиеся хиты, так и новые композиции из последнего альбома. Концерт непременно удивит вас цыганской эмоциональностью — каждая песня откроет новую грань музыкального опыта.

Это шоу станет отличной возможностью поднять настроение и зарядиться положительными эмоциями. Продолжительность концерта составит 2 часа 20 минут с антрактом, что даст шанс насладиться выступлением в полной мере.

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В других городах
Январь
2 января суббота
18:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1600 ₽

Фотографии

Александр Марцинкевич и группа Кабриолет Александр Марцинкевич и группа Кабриолет Александр Марцинкевич и группа Кабриолет Александр Марцинкевич и группа Кабриолет

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