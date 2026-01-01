Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет»
12+
О концерте

Цыганская Музыка в Исполнении Александра Марцинкевича

Амбассадоры цыганской музыкальной культуры, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет», представят живое выступление, полное ярких эмоций и традиционного цыганского колорита. Их уникальный стиль и талант позволяют им оставаться в авангарде жанра, вызывая восхищение как у зрителей, так и у критиков.

Творческий Путь и Новинки

Классический репертуар ансамбля уже хорошо известен поклонникам, но Александр Марцинкевич не останавливается на достигнутом. Каждый год он радуетFans новым альбомом, в котором сохраняет традиционные мотивы и состав инструментов, при этом учитывая современные музыкальные тренды.

Знаковые Хиты

Главные хиты Марцинкевича, такие как «Цепи», «Она Сэра», «Роза белая», «А я люблю такую», «Малыш», «Кусаю руки» и «Завидую», давно нашли своего слушателя и стали настоящими музыкальными алмазами, остающимися в сердцах поклонников навсегда. Эти композиции не только поднимают настроение, но и передают страсть и глубину цыганской культуры.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Александра Марцинкевича и его коллектива — яркое музыкальное событие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Март
7 марта воскресенье
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 3300 ₽

