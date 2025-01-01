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Билеты
Александр Малой. Сольный стендап концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Александр Малой. Сольный стендап концерт

Александр Малой. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Саша Малой: Комик с необычным подходом

Москвич Саша Малой прошел характерный для российских комиков путь, начиная с КВН и участия в «Comedy Баттл». Однако вскоре он решил изменить направление своей карьеры, что позволило ему выделиться на фоне других.

Как и многие участники Stand-Up Club #1, Саша стал популярным благодаря платформам YouTube и социальным сетям. Его эмоциональная подача и способность не сдерживать себя привлекают внимание зрителей. Уникальность Малого заключается в умении находить неожиданные подходы к привычным темам, что делает его выступления запоминающимися.

Интересные факты о Саше Малом

  • Саша активно использует социальные сети для взаимодействия со своей аудиторией, что позволяет ему быстро реагировать на изменения в настроениях зрителей.
  • Его стиль юмора часто сочетает в себе элементы самоиронии и глубоких наблюдений о жизни.
  • Малой также экспериментирует с жанрами, включая элементы импровизации в свои выступления.

Не упустите возможность увидеть Сашу Малого в действии — его выступления обещают быть яркими и незабываемыми!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
20:00 от 2000 ₽

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11 августа в 19:30 Standup Café
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