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Александр Малинин
Киноафиша Александр Малинин

Александр Малинин

Романсы от ведущего эстрадного баритона 6+
Возраст 6+

О концерте

Александр Малинин: Легенда российской эстрады

Александр Малинин — Народный артист России и один из самых ярких представителей отечественной музыкальной сцены, приглашает вас на свои незабываемые концерты.

Почему стоит посетить концерт Малинина?

  • Икона российской культуры: Обладатель именной звезды на московской «Площади звезд», рядом с такими легендами, как Александр Вертинский, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко.
  • Международное признание: Награжден премией The World Music Awards за рекордные продажи альбомов, а также множеством государственных наград, включая Орден Дружбы и Орден Почета.
  • Живое воплощение традиций: Уже 40 лет Малинин исполняет романсы, которые с каждым выступлением становятся все более проникновенными и глубокими. Его музыка — это синтез классики и современности, мастерство, которое вдохновляет и трогает до глубины души.

Что ждет зрителей?

  • Океан эмоций: Каждое выступление — это погружение в мир музыки, которая возвышает и волнует.
  • Высочайший профессионализм: Концерты Малинина — это симбиоз традиций русской вокальной школы и новаторского подхода к классике.
  • Бессмертные романсы: Его проникновенные исполнения трогают до слез и остаются в сердцах слушателей навсегда.

Не упустите возможность насладиться магией музыки, которая соединяет эпохи и дарит вечные эмоции. Следите за расписанием концертов Александра Малинина и бронируйте лучшие места заранее!

Купить билет на концерт Александр Малинин

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В других городах
Ноябрь
13 ноября пятница
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1600 ₽

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