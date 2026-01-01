Концерт Александра Малинина в БКЗ «Октябрьский»

Александр Малинин, известный своим чувственным баритоном и романтичными историями, выступит с оркестром Т. Горковенко. В программе концерта ожидаются как узнаваемые всеми песни, так и новые композиции, которые точно удивят поклонников артиста.

Этот концерт будет настоящим признанием в любви к городу и зрителям. Он станет уникальной возможностью насладиться атмосферой живой музыки и услышать лучшие хиты, а также опытные музыкальные эксперименты, которые стали отличительной чертой последних релизов Малинина.

Кроме того, зрителей ждут увлекательные сюрпризы. Однако, как обычно, артист оставляет некоторые тайны, чтобы усладить любопытство публики в сам день выступления. Как говорится, лучше один раз увидеть!

Приглашаем вас поддержать любимого певца и отпраздновать его день рождения вместе 17 февраля 2024 года в БКЗ «Октябрьский»!

На протяжении всей своей карьеры Александр Малинин создает романсы и поэтические стилизации, обретая популярность среди зрителей. Его харизма и талант в исполнении не оставляют равнодушным ни одного слушателя.