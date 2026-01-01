Сольный концерт Александра Малинина в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая Казани состоится сольный концерт народного артиста России Александра Малинина. Артист, обладающий именной звездой на «Площади звёзд» и международным призом The World Music Awards, славится высоким исполнительским мастерством и соблюдением традиций русской вокальной школы.

В программе концерта - старинные романсы, такие как «Дорогой длинною» и «Всё, что было», а также городские романсы и эстрадные хиты. Это мероприятие идеально подойдёт для тех, кто ценит как классическую музыку, так и современные интерпретации русских песен.

О nghệ sĩ

Александр Малинин, народный артист России и обладатель звезды на московской «Площади звёзд», награждён Государственным орденом дружбы и Государственным орденом почёта. Его творческая биография включает множество наград и признаний, включая международный приз The World Music Awards за рекордные продажи альбомов в России.

Музыка, которая волнует

Концерты Александра Малинина — это не просто выступления, это музыкальные события, которые возвышают и трогают сердца. Он сочетает классику и современное искусство, демонстрируя высочайшее исполнительское мастерство и уважение к традициям русской вокальной школы. Его старинные романсы живы и актуальны, отражая дух времени.

Творческая концепция

В своем творчестве Александр Малинин воспевает красоту и величие России, уделяя особое внимание событиям и персонажам русской истории, православным традициям и семейным ценностям. Все его произведения пронизаны любовью к Родине.

Программа концерта

На сольном концерте Александр Малинин в сопровождении виртуозных музыкантов, работающих с ним не один год, исполнит старинные русские романсы: «Дорогой длинною», «Всё, что было», а также городские романсы, полные лирики: «Белый конь», «Королева зима», «Снежный вальс», «Я объявляю Вам любовь».

Кроме того, зрителей ждут любимые эстрадные песни, такие как «Нет пути назад», «Если бы не ты», «Берега» и многие другие.