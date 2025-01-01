Меню
Александр Малинин
Билеты от 9500₽
Киноафиша Александр Малинин

Александр Малинин

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте

Музыкальный вечер с Александром Малининым в баре Petter

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер в баре Petter, где голос народного артиста Александра Малинина оживут в уютной атмосфере нашего заведения. Этот вечер станет прекрасной возможностью отдохнуть от будничной суеты и погрузиться в мир настоящего музыкального искусства.

Неповторимая атмосфера

В ресторане вас ждет не только великолепная музыка, но и изысканные напитки, которые помогут создать идеальную атмосферу для отдыха. Погрузитесь в яркие эмоции и наслаждайтесь качественным звуком, который делает этот вечер поистине незабываемым.

Зачем посещать этот вечер?

Александр Малинин — популярный артист, известный своим уникальным голосом и яркими выступлениями. Его музыка способна тронуть сердца даже самых искушенных слушателей. Приятное сочетание голоса и атмосферы бара создаст идеальные условия для вечернего отдыха.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уютной обстановкой. Этот вечер обещает быть наполнен эмоциями, теплом и, конечно же, великолепным звучанием!

Купить билет на концерт Александр Малинин

Помощь с билетами
Март
19 марта четверг
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 9500 ₽

