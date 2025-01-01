Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Александр Малинин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Александр Малинин

Александр Малинин

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Александра Малинина в Москве

Александр Малинин — народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звёзд». Он стоит в одном ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко.

Малинин был удостоен множества наград, включая Государственный орден дружбы и Государственный орден почета. Его творчество отмечено памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы и других государственных структур.

Творческое Наследие

Александр Малинин органично сочетает традиции русского романса с современным звучанием. Его концерты — это всегда океан эмоций. Музыка, которую он исполняет, возвышает и волнует, объединяя классику и современное искусство.

40 лет на сцене

На протяжении 40 лет артист исполняет русские романсы. С каждым годом его интерпретации становятся всё более проникновенными, глубокими и совершенными. Высочайшее исполнительское мастерство Малинина и его многогранный талант делают каждое выступление незабываемым событием.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда! Концерт Александра Малинина обещает быть настоящим праздником для всех ценителей русской вокальной школы.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
6 августа в 19:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Sunday Jazz Manouche Brunch
16+
Джаз
Sunday Jazz Manouche Brunch
24 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
18+
Джаз
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
10 августа в 14:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше