Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Малинин
Киноафиша Александр Малинин

Александр Малинин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Александра Малинина с симфоническим оркестром

21 октября 2025 года в филармонии им. Тукая пройдет незабываемый концерт народного артиста России Александра Малинина в сопровождении симфонического оркестра. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и искусства.

О артисте

Александр Малинин — выдающийся исполнитель, обладатель именной звезды на московской «Площади звёзд», награжденный Государственным орденом дружбы и Государственным орденом почёта. Его заслуги отмечены многочисленными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации и Государственной думы. Также он является обладателем международного приза The World Music Awards за рекордные продажи альбомов в России.

Музыкальная программа

Концерт Александра Малинина — это уникальное сочетание классической и современной музыки. В программе прозвучат старинные русские романсы, такие как:

  • «Дорогой длинною»
  • «Всё, что было»

Также зрителей ожидают городские романсы, наполненные лирикой и эмоциями:

  • «Белый конь»
  • «Королева зима»
  • «Снежный вальс»
  • «Я объявляю Вам любовь»

Не обойдется и без популярных эстрадных хитов:

  • «Нет пути назад»
  • «Если бы не ты»
  • «Берега»

Творчество и идеи

Александр Малинин в своем творчестве воспевает красоту и величие России. Его песни пронизаны любовью к Родине, значительное внимание уделяется событиям и персонажам русской истории, православным традициям и семейным ценностям. На концерте зрители смогут увидеть не только выдающееся исполнительское мастерство, но и глубокую эмоциональную связь с русской культурой.

Приглашаем всех ценителей музыки на этот уникальный концерт, который обещает оставить незабываемые впечатления и тронуть сердца слушателей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 21 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Стендап. Лучшие шутки
18+
Юмор
Стендап. Лучшие шутки
16 августа в 21:00 Comedy Crew
от 800 ₽
КазанкаФест
0+
Фестиваль
КазанкаФест
3 августа в 14:00 Пляж «Нижнее Заречье»
от 3500 ₽
Stand Up: Новые шутки
18+
Юмор
Stand Up: Новые шутки
18 августа в 21:00 Trinity
от 350 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше