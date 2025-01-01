21 октября 2025 года в филармонии им. Тукая пройдет незабываемый концерт народного артиста России Александра Малинина в сопровождении симфонического оркестра. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и искусства.
Александр Малинин — выдающийся исполнитель, обладатель именной звезды на московской «Площади звёзд», награжденный Государственным орденом дружбы и Государственным орденом почёта. Его заслуги отмечены многочисленными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации и Государственной думы. Также он является обладателем международного приза The World Music Awards за рекордные продажи альбомов в России.
Концерт Александра Малинина — это уникальное сочетание классической и современной музыки. В программе прозвучат старинные русские романсы, такие как:
Также зрителей ожидают городские романсы, наполненные лирикой и эмоциями:
Не обойдется и без популярных эстрадных хитов:
Александр Малинин в своем творчестве воспевает красоту и величие России. Его песни пронизаны любовью к Родине, значительное внимание уделяется событиям и персонажам русской истории, православным традициям и семейным ценностям. На концерте зрители смогут увидеть не только выдающееся исполнительское мастерство, но и глубокую эмоциональную связь с русской культурой.
Приглашаем всех ценителей музыки на этот уникальный концерт, который обещает оставить незабываемые впечатления и тронуть сердца слушателей!