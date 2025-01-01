Концерт Александра Малинина с симфоническим оркестром

21 октября 2025 года в филармонии им. Тукая пройдет незабываемый концерт народного артиста России Александра Малинина в сопровождении симфонического оркестра. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и искусства.

О артисте

Александр Малинин — выдающийся исполнитель, обладатель именной звезды на московской «Площади звёзд», награжденный Государственным орденом дружбы и Государственным орденом почёта. Его заслуги отмечены многочисленными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации и Государственной думы. Также он является обладателем международного приза The World Music Awards за рекордные продажи альбомов в России.

Музыкальная программа

Концерт Александра Малинина — это уникальное сочетание классической и современной музыки. В программе прозвучат старинные русские романсы, такие как:

«Дорогой длинною»

«Всё, что было»

Также зрителей ожидают городские романсы, наполненные лирикой и эмоциями:

«Белый конь»

«Королева зима»

«Снежный вальс»

«Я объявляю Вам любовь»

Не обойдется и без популярных эстрадных хитов:

«Нет пути назад»

«Если бы не ты»

«Берега»

Творчество и идеи

Александр Малинин в своем творчестве воспевает красоту и величие России. Его песни пронизаны любовью к Родине, значительное внимание уделяется событиям и персонажам русской истории, православным традициям и семейным ценностям. На концерте зрители смогут увидеть не только выдающееся исполнительское мастерство, но и глубокую эмоциональную связь с русской культурой.

Приглашаем всех ценителей музыки на этот уникальный концерт, который обещает оставить незабываемые впечатления и тронуть сердца слушателей!