Александр Малинин
Александр Малинин

Александр Малинин

Романсы от ведущего эстрадного баритона 18+
О концерте/спектакле

Незабываемый музыкальный вечер с Александром Малининым

Приглашаем вас на уникальное событие в баре Petter! Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей музыки. Оживите свои чувства и погрузитесь в атмосферу творчества вместе с народным артистом России, Александром Малининым.

Музыка и атмосфера

В уютной обстановке нашего заведения вы сможете насладиться светлыми мелодиями и неподражаемым голосом артиста. Отдохните от будничной суеты и откройте для себя мир настоящего музыкального искусства.

Впечатления и эмоции

Этот вечер обещает быть наполнен эмоциями, теплом и, конечно, великолепной музыкой. Вас ждут изысканные напитки и качественный звук, которые сделают ваше время проведённое с нами, поистине незабываемым.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального вечера. Убедитесь сами, почему Александр Малинин стал одним из самых любимых артистов в России. Забронируйте столик заранее и готовьтесь к волшебному вечеру!

8 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽

