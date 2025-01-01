Александр Малинин с симфоническим оркестром

Концерт Александра Малинина с симфоническим оркестром

19 ноября 2025 года в 19:00 состоится концерт выдающегося певца Александра Малинина. Мероприятие пройдет в сопровождении оркестра Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича.

Заслуги и достижения артиста

Александр Малинин — народный артист России, отмеченный именной звездой на московской «Площади звёзд». Он удостоен Государственного ордена дружбы и Государственного ордена почета. Его творчество было отмечено многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы и других государственных структур.

Как один из самых продаваемых артистов в России, Александр Малинин также получил международный приз The World Music Awards. Его концерты — это уникальное сочетание классики и современного искусства, высочайшее исполнительское мастерство и уважение к традициям русской вокальной школы.

Программа концерта

Во время сольного выступления Александр Малинин исполнит старинные русские романсы, такие как «Дорогой длинною» и «Всё, что было». Также зрители смогут насладиться городскими романами: «Белый конь», «Королева зима», «Снежный вальс» и «Я объявляю Вам любовь».

Не обойдут стороной и полюбившиеся поклонникам эстрадные песни, среди которых «Нет пути назад», «Если бы не ты», «Берега» и многие другие.

Погружение в атмосферу

Концерт Александра Малинина — это не просто музыкальное событие, а настоящее путешествие в мир русской культуры. В своем творчестве артист воспевает красоту и величие России, обращая внимание на события и персонажи русской истории, православные традиции и истинные семейные ценности. Его музыка пронизана любовью к Родине и дарит слушателям глубокие эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!