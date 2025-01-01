Меню
Александр Малинин и оркестр «Русская филармония»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Александр Малинин и оркестр «Русская филармония»

Александр Малинин и оркестр «Русская филармония»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Александра Малинина в Москве

Александр Малинин представляет большой сольный концерт с участием симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». В программе прозвучат всеми любимые романсы и новые произведения маэстро.

Заслуженное признание и талант

Александр Малинин — народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звёзд», где соседствуют имена таких корифеев отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. Первоклассные награды и признания сопровождают его карьеру: Государственный орден дружбы, Государственный орден почета и множество благодарственных писем от Президента Российской Федерации, Государственной думы и других государственных структур.

Творчество, которое трогает сердце

Творчество Малинина гармонично сочетает традиции русского романса с современным звучанием. Каждый его концерт — это океан эмоций, музыка, которая как никогда близка каждому из нас. Здесь сливаются классика и современное искусство, а высочайшее исполнительское мастерство и многогранный талант артиста создают уникальную атмосферу.

На протяжении 40 лет Александра Малинин исполняет русские романсы. С каждой новой встречей они становятся всё более проникновенными, глубокими и совершенными. Не упустите возможность насладиться этим замечательным событием, которое обещает подарить незабываемые мгновения!

Купить билет на концерт Александр Малинин и оркестр «Русская филармония»

Помощь с билетами
Декабрь
10 декабря среда
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 2000 ₽

Фотографии

Александр Малинин и оркестр «Русская филармония» Александр Малинин и оркестр «Русская филармония» Александр Малинин и оркестр «Русская филармония»

Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
