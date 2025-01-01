Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Александр Лучков. Концерт в День Рождения
Билеты от 800₽
Киноафиша Александр Лучков. Концерт в День Рождения

Александр Лучков. Концерт в День Рождения

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Александр Лучков: Концерт в День Рождения

В этом году знаменитый певец и композитор Александр Лучков приглашает всех нас отпраздновать его день рождения на уникальном концерте. Мероприятие состоится 15 ноября 2023 года в Клубе «Театр», который обещает стать центром музыкального праздника.

Звезды на одной сцене

На концерте выступят такие известные группы, как Крематорий, Луноходы, Plazma и многие другие. Каждая из этих групп внесла значительный вклад в развитие российской музыки и готовит для зрителей незабываемые выступления.

Сюрпризы и подарки

Александр Лучков обещает не только яркие музыкальные номера, но и множество сюрпризов для своих поклонников. Участие в конкурсе на призы, автограф-сессия и возможность встретиться с любимыми исполнителями сделают этот вечер поистине незабываемым.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте клуба и в кассах. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Забавный факт

Александр Лучков известен не только своим музыкальным талантом, но и активной социальной позицией. Он часто поддерживает молодежные инициативы и участвует в благотворительных акциях, что делает его не только артистом, но и общественным деятелем.

Не пропустите шанс отпраздновать день рождения Александра Лучкова в компании звезд российской музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
21:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Музыка королевских дворцов при свечах. Великолепие эпохи Возрождения
6+
Классическая музыка
Музыка королевских дворцов при свечах. Великолепие эпохи Возрождения
27 сентября в 18:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
Л. Браунли, А. Хисматуллина, МГСО, И. Рудин
8 сентября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
Duet Dive
16+
Латина
Duet Dive
9 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше