Александр Лучков: Концерт в День Рождения

В этом году знаменитый певец и композитор Александр Лучков приглашает всех нас отпраздновать его день рождения на уникальном концерте. Мероприятие состоится 15 ноября 2023 года в Клубе «Театр», который обещает стать центром музыкального праздника.

Звезды на одной сцене

На концерте выступят такие известные группы, как Крематорий, Луноходы, Plazma и многие другие. Каждая из этих групп внесла значительный вклад в развитие российской музыки и готовит для зрителей незабываемые выступления.

Сюрпризы и подарки

Александр Лучков обещает не только яркие музыкальные номера, но и множество сюрпризов для своих поклонников. Участие в конкурсе на призы, автограф-сессия и возможность встретиться с любимыми исполнителями сделают этот вечер поистине незабываемым.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте клуба и в кассах. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Забавный факт

Александр Лучков известен не только своим музыкальным талантом, но и активной социальной позицией. Он часто поддерживает молодежные инициативы и участвует в благотворительных акциях, что делает его не только артистом, но и общественным деятелем.

Не пропустите шанс отпраздновать день рождения Александра Лучкова в компании звезд российской музыки!