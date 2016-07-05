Александр Ливер и Зенев Бэнд

Сольный концерт Александра Ливера в клубе «16 Тонн Арбат»

5 июля в клубе «16 Тонн Арбат» состоится долгожданный сольный концерт выдающегося бас-профундо Александра Ливера, члена Женевской оперы. Это будет не просто выступление, а презентация его новейшего альбома «Музыкальные кактусы», который будет представлен в сопровождении рок-ансамбля Zenev Band.

Александр Ливер — мастер использования искусства как инструмента волшебства. Его выступления всегда заполнены энергией и креативностью. В новом сольном альбоме он вновь продемонстрирует свою уникальную способность превращать музыку в магическое зрелище. Разнообразные театральные маски и личины станут важной частью спектакля, добавляя выразительности каждому номеру.

Громогласные завывания Ливера, исполненные под аккомпанемент Zenev Band, создадут неповторимую атмосферу и подарят зрителям незабываемые эмоции. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!