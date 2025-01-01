Меню
Александр Лазарев, Анна Цыбулёва, РНМСО
Александр Лазарев, Анна Цыбулёва, РНМСО

Александр Лазарев, Анна Цыбулёва, РНМСО

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Сияние музыкального искусства: концерт с шедеврами Рахманинова и Чайковского

Приглашаем вас насладиться магией классической музыки на новом концерте, где в программе — выдающиеся произведения великих композиторов. В этот вечер зрителей ожидает уникальное исполнение:

Чайковский: Концертная фантазия для фортепиано с оркестром

Концертная фантазия для фортепиано с оркестром соль мажор, соч. 56, написанная Петром Ильиным Чайковским, считается одним из самых ярких образцов концертного репертуара. Эта пьеса, полная виртуозности и глубоких эмоций, привлекает внимание как музыкантов, так и слушателей с первых нот. Динамичные пассажи и лирические мелодии создают незабываемую атмосферу, позволяя погрузиться в мир музыки.

Рахманинов: Симфония № 3

Непревзойденное произведение Сергея Рахманинова, Симфония № 3 ля минор, соч. 44, появилось на свет в 1936 году и сразу же обрело популярность благодаря своей яркой оркестровке и эмоциональной нагрузке. Эта симфония поражает своей выразительностью и мелодичностью, соединяя в себе элементы русской народной музыки и романтического стиля. Исполнение этой симфонии станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обязательно оставит в вашем сердце незабываемые впечатления. Билеты уже в продаже!

Расписание

28 сентября
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
19:00 от 600 ₽

